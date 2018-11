Karina 'explota' contra Alfredo Adame por comentarios a su hijo trans

Ciudad de México.- En conferencia de prensa del concepto Grandiosas, la cantante Karina arremetió contra Alfredo Adame, luego de que el actor expresara en una entrevista que su hijo Xander, quien es transgénero, era una aberración.

Aberración es que gente ignorante como esa ande diciendo comentarios ignorantes, es una aberración, sobre todo a nivel público, me parece además una expresión no solo de ignorancia, sino de maldad, porque usar la palabra aberración es una cosa muy, muy fuerte, puede estar o no de acuerdo con algo, pero vamos, esa opinión es fuerte”, declaró la venezolana.