Karla Panini rompe el silencio sobre las constantes críticas en su contra

Ciudad de México.- Luego de que hace unos meses reapareciera en redes sociales debido a la publicación de una de sus amigas, Karla Panini ofreció declaraciones al programa 'De Primera Mano' sobre el hecho de que se ha convertido en el blanco de las críticas de internautas.

Luego del lamentable fallecimiento de la actriz Karla Luna a causa del cáncer que padecía, los señalamientos y comentarios negativos en contra de Karla Panini aumentaron, sobre todo porque la también comediante tiene una relación con Américo Garza, quien fuera pareja de Luna.

Como se conoce, la polémica en torno a Panini y Luna comenzó años atrás, cuando surgió el escándalo de que Karla Panini había mantenido un romance con Américo Garza antes de que este concluyera su relación con Karla Luna.

Ante las cámaras de 'De Primera Mano', Panini afirmó no tener redes sociales en la actualidad, luego de que la cuestionaran sobre las críticas que recibió debido a las cuentas de redes sociales falsas que surgieron y que hacían parecer que Panini se burlaba del fallecimiento de Luna.

La gente se confunde porque yo no tengo ninguna red social, no crean nada, son puras cuentas falsas", expuso la comediante.

Asimismo, la actriz habló sobre la etapa que vive al haberse convertido en madre de una pequeña llamada Isabela:

Sobre lo dicho por Erika Luna, hermana de Karla Luna, de que no ha tenido la posibilidad de ver a sus sobrinas, quienes viven con Karla Panini y Américo Garza, la comediante dijo:

Es un tema que no te puedo decir, mi reina, son cosas legales que solo mi esposo y la familia... ellos son los que saben, yo no me meto en cosas legales. Los niños no mienten, están felices todos, todos estamos muy bien y ellas están bien cuidadas, están bien atendidas, están bien felices, tienen una hermanita nueva, entonces, al final todo lo ha acomodado Dios".