Karla Sofía, antes Carlos Gastón, ¿busca un nuevo amor?

Ciudad de México.- La actriz transgénero Karla Sofía, antes Carlos Gascón, reveló sus intenciones de conquistar a la comediante Samia luego de confesar que su esposa no quiso continuar con su relación tras su transformación.

Durante la promoción de la obra Entre ellas, ¿quién es la más perra?, Samia contó: “(las flores) me las trajo una amiga querida muy guapa que acabo de conocer hace poco, y ha sido muy linda, muy detallista, desde que la conocí y pues me trajo este regalito”.

Por su parte, Karla Sofía relató: “es que coincidimos en un programa precioso y me quiso dar un beso”, a lo que Samia replicó: “así no fue, hicimos una dinámica donde empezamos a cantar, te acuerdas, y de la nada me quiso dar un beso”, Karla interrumpió y agregó: “me quería dar un beso y luego se cortó, luego la regañaron porque no me lo había dado, entonces surgió un amor profundo, entonces luego nos hemos ido viendo en otros sitios y hoy llevaba estas flores y no había otra persona más maravillosa que dárselas que a ella”.

Posteriormente, Samia declaró que contrario a lo que se pudiera pensar, ella no descarta sostener una relación con Karla, pues nunca se cierra a cualquier posibilidad de amor. “Yo soy @SamiaUniversal, yo jamás he dicho que no a nada, entonces a mi lo único que digo es échenle ganitas, hagan méritos, y vamos viendo. Si hay química ahí rara que yo todavía no entiendo, pero padre”.

Así es como Samia manifestó que no le cierra la puerta al amor a cualquier persona, mientras Karla Sofía aseguró que no desistirá hasta conquistarla.

Ya le he traído flores, el siguiente paso tiene que ser un ramo para mí”, expresó.