Karla Souza comparte en redes las más tiernas fotografías de su hija

Por su parte, en la más reciente imagen compartida, la actriz sostiene a su hija mientras se encuentra sentada en la cajuela de una camioneta, publicación que aprovechó para desearle a sus seguidores un feliz Día de Acción de Gracias.

Luego de tener a su pequeña, Karla Souza volvió a su trabajo en el proyecto televisivo How to Get Away with Murder, donde curiosamente su personaje también se convierte en madre en la quinta temporada de la serie.