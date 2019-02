Karla Souza y Martha Higareda niegan participar en chat contra Yalitza

Ciudad de México.- Basadas en las emociones que Roma despertó en ellas y en el orgullo que expresan sentir por el lugar que la película le da a México, Karla Souza y Martha Higareda aseguraron no tener más que muestras de apoyo hacia Yalitza Aparicio y cada persona que formó parte del filme de Alfonso Cuarón.

La manifestación de las actrices llega luego de que fuentes que hablaron para una revista de espectáculos señalaran que ellas formaban parte del chat en el que presuntamente se organizan para pedir que la protagonista de Roma no sea considerada en los premios Ariel.

En redes sociales, tanto Karla Souza como Martha Higareda han desmentido de forma tajante estas versiones y han recordado las múltiples ocasiones en las que han demostrado su apoyo a la producción del galardonado filme.

Por medio de Instagram Stories, Karla Souza expuso:

Desde que tuve la oportunidad de ver Roma solo he hecho comentarios de apoyo, de las fibras que me tocó y la majestuosidad con la que se cuenta esa historia tan personal y bella. Cuando conocí a Yalitza y a Marina pude abrazarlas y darles las gracias por interpretar sus personajes de una manera tan profunda y honesta”, inició Souza, además de reiterar la admiración que siente por las actrices y demás mujeres que participaron en Roma: Anna Terrazas, Lynn Fainchtein y Gabriela Rodríguez.

Me parece importante remarcar cómo seguimos como sociedad intentando separar y poner a las mujeres en contra la una de la otra. El éxito de una no desacredita los logros de las demás. No dejemos que planteen discursos falsos. Pese a la reciente circulación de noticias falsas, el discurso que he manifestado en mis redes ha sido el mismo. Apoyo y celebro a mis compañeras”, expuso la actriz.

Karla Souza estuvo presente en la premier de Roma en Los Ángeles, y cuando Yalitza Aparicio protagonizó la portada de la revista Vogue México, la actriz de Nosotros los Nobles dedicó un extenso mensaje a la joven de Tlaxiaco, Oaxaca para expresarle cuan orgullosa y conmovida estaba por tal logro.

Por su parte, Martha Higareda compartió en su Instagram una fotografía de Alfonso Cuarón, Yalitza y Marina de Tavira, la cual acompañó con un texto sobre cómo esas figuras la han inspirado y acerca de que estará en los próximos Premios Oscar aplaudiendo con fuerza a tal producción.

Posteriormente, Higareda publicó un clip en el que desmintió rotundamente su participación en el chat en contra de Yalitza.

Durante toda mi carrera he demostrado que me he guiado por ciertos valores que me inculcaron mis padres, y estos son, ante cualquier cosa, el respeto a toda la gente. Sobre todo quiero externar mi respeto a todas las personas, colaboradores, artistas, actores y actrices que participaron en la película de Roma, nos han regalado una joya. Y por eso quiero desmentir cualquier chisme que ande rondando por ahí, porque yo soy una persona que he demostrado durante toda mi carrera con hechos que siempre aplaudo, valoro a todos mis compañeros”, externó Martha Higareda.