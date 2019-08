¿Karol G y Anuel AA se casan? La cantante detalla cómo sería el gran día

Ciudad de México.- La cantante de reggaetón, Karol G, en ua entrevista para Entertainment Tonigth confesó como le gustaría que fuera el día de su boda con su actual pareja, Anuel AA.

Creo que quiero algo súper simple, algo natural, algo pequeña, para ser honesta, no he pensado en cosas específicas porque quiero que todo sea lo más simple y natural posible", confesó Karol.

Agregó que sin duda la familia de ambos estarían presentes para así poder "pasarlo muy rico" todos juntos reunidos, que aseguró era algo de lo que no prescindiría por nada del mundo.

Mi familia, un súper DJ y mucha comida, tengo alma de gordita, esas serían mis tres cosas que no pueden faltar, ¡Y obviamente el novio!, el novio tiene que estar allí", comentó entre risas.

De igual manera señaló que su deseo para ese día y lo que más desea que se cumpla es que esta se lleve en la intimidad sin medios de comunicación o paparazzis, esto para evitar que sus invitados se sientas cohibidos y no puedan pasarla bien.

En realidad lo que más me importa es que la gente no se estrese pensando en qué se va a poner o que aspecto tendrá ese día, si habrá o no fotógrafos, medios de comunicación, que les hagan sentirse cohibidos a la hora de pasárselo bien".