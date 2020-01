Karol Sevilla comienza una nueva etapa en su carrera alejada de Disney

Ciudad de México.- Karol Sevilla, quien fuera una estrella de Disney Channel por su participación la serie Soy Luna, se enfrenta al reto de continuar con su carrera artística de forma independiente.

En entrevista con Publimetro, la actriz relató cómo ha sido el proceso de transición para llegar a convertirse en una artista que encaje en el gusto del público, esto luego de estar tan arraigada en su papel de 'Luna'.

El 2020 es un año para volver a crecer, porque en 2019 no sabía a qué público me iba a dirigir, ya que ob­viamente ya no soy la ‘Chi­ca Disney’ y tenía que plan­tarme en el camino de los adolescentes”, expresó la artista.