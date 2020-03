Karol Sevilla se vuelve a cambiar el 'look' y ¡se mira más bella que nunca!

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Karol Sevilla, volvió a sorprender a sus millones de seguidores, ya que optó por volver a someterse a un cambio de 'look' y así dejar atrás el rubio hielo por el cabello rosa.

A través de sus historias en Instagram, la protagonista de Soy Luna compartió algunos momentos de su proceso y no puedo ocultar su emoción con el resultado final.

Sí me siento un poco extraña con este color, pero sí me gusta, me siento cómoda. Ahora a disfrutar el cabello rosa, me siento muy feliz", expresó la artista.