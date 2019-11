Kate Middleton habría demandado a clínica estética por usar su imagen

Reino Unido.- Recientemente se informó que una clínica de cirugía estética utilizó sin autorización la imagen de Kate Middleton para promocionar varios de sus tratamientos para la piel y el rejuvenecimiento, lo que habría enfuerecido a la royal y llevado a demandarlos.

Sin embargo ese no fue el caso, una fuente reveló que los miembros de la familia real se molestaron mucho por lo sucedido, pero no que se haya interpuesto una demanda, aunque actualmente la clínica ya no cuenta con las fotos de la duquesa de Cambridge.

Aunque el medio Quien informó dos de las fotos que usaron de la futura reina consorte de Inglaterra para hacer alusión a que la royal usó en algún momento sus tratamientos para verse joven.

Una era del 2012 donde Kate sale con una gran sonrisa que le marca varios pliegues en ojos y mejillas, la otra era del 2014 y en esa se veía a la esposa del Príncipe William sonreír más sutilmente, lo que evita esos pliegues, con lo que aseguró que ella se veía más joven gracias a su tratamiento de belleza.