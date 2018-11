Kate del Castillo alarma a usuarios por selfie sin filtro y en su "peor momento"

Ciudad de México.- A pesar de que Kate del Castillo es conocida por su carácter inquebrantable, esta vez la actriz decidió mostrarse “al natural” y dejó ver uno de sus lados más sensibles.



A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de La Reina del Sur, colocó una fotografía en la que luce sin maquillaje, con ojeras y los ojos llorosos, acompañada del siguiente mensaje:

¿Cansancio, frustración, tristeza? ¡FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? OBVIO no filtros, por si les quedaba duda...�� sólo yo. No estamos [email protected]”.