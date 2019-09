Kate del Castillo 'estalla' ante la prensa luego de que reportero le dijo "amor"

Ciudad de México.- La actriz, Kate del Castillo, volvió a protagonizar otro escándalo con la prensa, al molestarse con reportero tras su llegada a Ciudad de México.

Los hechos se dieron luego de que uno de ellos le preguntó por su padre y sobre si situación legal, pero la gota que derramó el vaso, fue como le realizó tal pregunta.

A lo que ella de inmediato respondió de una forma molesta, negándose a responder a sus interrogatorios.

No me digas amor, me llamo Kate. No me digas amor, nunca", respondió la actriz.