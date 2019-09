Kate del Castillo 'explota' contra reportero que le preguntó por Yolanda

Ciudad de México.- La protagonista de La Reina del Sur, Kate del Castillo, fue abordada por los medios de comunicación cuando abandonaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin embargo, ‘estalló’ contra uno de los reporteros.

Quizá la actriz mexicana no estaba de buen humor o le molestó tanto como la llamó un miembro de la prensa, pues no se detuvo a responder sus preguntas.

El anterior comentario provocó el enojo de Kate quien respondió tajantemente al reportero.

No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate no soy tu amor, no me digas amor, nunca, nunca”, dijo la actriz visiblemente molesta.