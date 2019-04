Kate del Castillo hubiera deseado saber artes marciales cuando sufrió violencia

Ciudad de México.- Kate del Castillo lamentó no haberse formado en las artes marciales cuando estaba casada con el exfutbolista Luis García, matrimonio en el que fue víctima de violencia.

Como es conocido, la protagonista de La Reina del Sur se convirtió recientemente en inversionista de Combate Americas, una compañía de box femenil, y al hablar de este proyecto vino a su memoria el episodio de maltrato que sufrió con García.

Pese a que indica que no es experta en el tema, Kate aseguró que desde pequeña mostró interés en los deportes de contacto, para luego aparentemente sugerir que de haber sabido artes marciales cuando estaba casada con el exfutbolista las cosas habrían sido distintas y habría podido defenderse.

Gracias a Dios no me ha tocado que me traten de esa manera (por ahora), y cuando estaba casada pues no sabía todavía Jiu-jitsu, sino imagínate”, reporta que comentó la actriz al programa Ventaneando.