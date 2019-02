Kate del Castillo regresa al cine de Hollywood junto a Will Smith

Ciudad de Méxco.- Kate del Castillo regresará a la pantalla grande con la película Bad Boys for Life, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.



La artista compartió la feliz noticia con sus seguidores a través de las redes sociales; sin embargo, no brindó ningún detalle del personaje que interpretará en la cinta.







Además de Kate, en este proyecto que se estrenará en enero de 2020, también participarán los actores Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton y la también actriz mexicana Paola Núñez.



Hasta el momento, la protagonista de La Reina del Sur no se ha integrado al rodaje de la película, y por ahora se encuentra en México, disfrutando de la compañía de sus padres.



Cabe señalar que previo a este trabajo, Del Castillo ha filmado otras cintas como The 33, “Under the Same Moon” y The Book of Life, entre otras.