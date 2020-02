Kate del Castillo revelará el calvario que sufrió tras ser vinculada con 'El Chapo'

Ciudad de México.- A través de su obra de teatro Estoy Ok, la actriz Kate del Castillo abordará la persecución que desató a raíz de su vinculación con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

Me desgarraron completamente durante tres años. La pasé de la fregada y ahora me encuentro en otro punto. No tengo nada que esconder sobre eso”, expresó Kate.