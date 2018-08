Kate del Castillo se someterá a revisión médica por un quiste en el ojo 

Ciudad de México.- Kate del Castillo reveló que en los próximos días acudirá a una revisión médica debido a la complicación que tiene en uno de sus ojos, misma que la hace pensar en padecer algo más grave si no se atiende a tiempo.

Durante el programa Neteando con Kate y Jessica, podcast que realiza junto a la periodista Jessica Maldonado, es que la actriz confesó su temor y además confirmó que ya dio aviso a la producción de la serie La Reina del Sur 2, pues no desea detener las grabaciones de este proyecto.

“Ya le dije a la producción porque si no al ratito se me empieza a notar y esto no se va a poner mejor, va a empezar a crecer, y no voy a poder estar en pantalla”, explicó Kate.

“Si yo no trabajo, se para la producción, es terrible porque no puedo darme el lujo de enfermarme. Me van a dar chance de ir con el oftalmólogo, y a ver que me dicen”, agregó.

Sobre lo que padece, Del Castillo comentó “era como un quiste, un quiste en el ojo, del párpado, y en vez de que se me saliera para afuera, me salió adentro”.

Se desconoce cuándo será la fecha en que la celebridad mexicana acudirá a realizarse estos estudios, esperando que no sea algo más grave y que pueda continuar con sus planes de regresar a México a finales de este 2018.