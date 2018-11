¿Kate del Castillo testificará en la corte del ‘Chapo’? Esta es su respuesta

Miami, EU.- La actriz mexicana Kate del Castillo dijo hoy que no le han llamado y que no testificará en el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, que tiene lugar en Nueva York.

Hasta ahorita no me han llamado ¡Gracias a Dios! Así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no”, dijo Del Castillo a la cadena Telemundo este lunes.

La semana pasada se inició en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera y se especuló que la actriz de La Reina del Sur testificaría.

Del Castillo y el actor estadunidense Sean Penn lograron reunirse con ‘El Chapo’ en México y luego reveló un video del narcotraficante donde él mismo afirma que es exclusivo para la artista.

Dicho video se presentó como parte de la evidencia otorgada por la Fiscalía y se requeriría confirmar su autenticidad, según informes de prensa.

Kate del Castillo, quien se encuentra en Colombia grabando La Reina del Sur 2 reconoció que se ha enterado de algunas cosas del juicio en contra del capo, pero señaló que no tiene "tiempo para seguirlo”. Por otro lado, dijo que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y puntualizó que no regresará a su país “hasta que no esté de lleno ya el presidente”.