Kate del Castillo,¿le manda indirecta al 'Canelo' Álvarez?

Ciudad de México.- Instagram 'estalla' con las historias de Kate del Castillo y es que la actriz subió una historia en la que se ve que la están maquillando para un compromiso en Las Vegas, pero eso no fue el boom, lo que hizo que las redes explotaran fue la canción de fondo del sencillo HP de Maluma.

La letra dice: “Ella quiere un man que no la llame y que no jo... para reemplazar al pe... que no la valora, quiere aprovechar que está más buena y más de moda, empezó a meterle al gym desde que quedó sola, las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma…”.

Por si esto no fuera poco, nos sorprendió con un gif con la imagen del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez levantando la mano.

Recordemos que la actriz Kate del Castillo, confirmó un rapido romance con el boxeador, por lo que podria ser una indirecta de Kate a el ‘Canelo’.

El fin de semana pasado Álvarez se coronó como ganador frente a Daniel Jacob, lugar en el que se presentó junto a su pareja actual, quien es la madre de una de sus hijas… ¿será ese el motivo que llevó a Kate a colocar esta historia en Instagram?