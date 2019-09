Katy Perry confirmaría embarazo al lucir holgado vestido en boda de Ellie

York, Reino Unido.- La tarde de ayer sábado se realizó el enlace matrimonial de Ellie Goulding y Caspar Jopling, evento al que Katy Perry asistió con un atuendo que aumentó los rumores de embarazo.

A más de una semana de haber aparecido en la premier de Amazon Carnival Row con un vestido nada favorecedor, ahora la intérprete de Part of me escogió un ‘look’ que no encantó del todo.

Katy optó por asistir a la ceremonia con un vestido bastante holgado en colores pastel, añadió un un abrigo de satén de manga francesa color menta y pequeños tacones de color nude.

El hecho de que Perry optará por un vestido tan suelto está generando nuevas especulaciones sobre que la artista de 34 años espere a su primer bebé al lado de su prometido, quien ya tiene un hijo con su ex, la modelo australiana Miranda Kerr.