Katy Perry es demandada ¿por haberse disfrazado de Hillary Clinton?

Estados Unidos.- La cantante, Katy Perry, actualmente esta siendo demandada por 150 mil de dólares por haber compartido hace tres años una foto de ella disfrazada como la exprimera dama de EU, Hilary Clinton.

Pesé a que esa foto fue publicada hace 3 años, la empresa Backgrid que tiene los derechos sobre la imagen ha interpuesto una demanda en contra de la creadora de California Girls.

La empresa alega que Katy compartió la foto sin tener los permisos necesarios para compartirla en sus redes sociales, además aseguró que desde 2017 los representantes de la artista han estado enterados del supuesto plagio, pero que no habían llegado a un acuerdo.

La interprete de Harleys in Hawaii no se ha pronunciado al respecto, pero cabe mencionar que ella no es la primera celebridad en sufrir este tipo de demandas, ya que anteriormente Justin Bieber y Gigi Hadid también se han visto envueltos en este problema legal.