Katy Perry recibe buenas noticias; gana apelación por plagio de 'Dark Horse'

Estados Unidos.- La exitosa cantante, Katy Perry, tras haber perdido un juicio de cinco años por plagio a al rapero cristiano, Marcus Gray, conocido como Flame, interpuso una apelación de la que ha resultado ganadora.

Marcus Gray demandó en 2014 a la estrella del pop por supuestamente haber plagiado el ritmo de su rao Joyfull Noise para su famoso tema, Dark Horse, tras cinco años en juicio el jurado dio el veredicto en su favor, por lo que la artista debía pagar 2 millones 780 mil dólares de compensación, de los cuales 550 mil saldrían de su fortuna personal.

Sin embargo, su equipo de abogados no estuvo de acuerdo con la decisión por lo que metió una apelación, misma que ha sido aprobada y ganada, por lo que no deberá pagar ni un dolar de lo estipulado, debido a que la juez que llevo esta señaló que el ritmo del rap en cuestión no es una mezcla única ni lo suficientemente rara como para obtener los derechos de autor.

Es indiscutible en este caso, incluso viendo la prueba que es más favorable para los demandantes, que los elementos característicos de Joyful Noise no son una combinación particularmente única o rara", aseguró la juez de apelación.

Pese a estas palabras el equipo de Marcus Gray no está listo para rendirse y apelarán la nueva decisión pues ellos están de acuerdo con el juez anterior y harán "todo lo posible para restablecer su veredicto".