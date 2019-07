Keanu Reeves decepciona a sus seguidores con nuevo cambio de look

Estados Unidos.- Keanu Reeves, el famoso actor de 54 años, quien recientemente incrementó en popularidad, comenzó a grabar recientemente la tercera entrega de Bill y Ted, comedia estadounidense estrenada en 1989, al lado de su coprotagonista Alex Winter, de la cual ya se difundieron las primeras imágenes del rodaje.

Pero, lo que más impactó y sorprendió al público fue el ver a Reeves sin su característica barba, esto pues como su personaje Ted no tiene barba, él tuvo que rasurársela, cosa que causó un gran revuelo en redes sociales entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su gran decepción y molestia sobre el nuevo look del actor.

El mundo está de luto porque perdimos la barba de #KeanuReeves https://t.co/TiCU6hBW0M — Abi Camarillo (@aabi_cm) 2 de julio de 2019

Keanu Reeves sin barba

Ya no quiero existir https://t.co/ah1zacczx1 — Ocampo (@_Diego_Ocampo) 2 de julio de 2019

Keanu Reeves con barba = Imponente, con clase, y guapo



Keanu Reeves sin barba y con el pelo largo = Pedófilo https://t.co/IoRXOhBhdi — Antonio González (@ALifeOfTony) 2 de julio de 2019