Keanu Reeves podría interpretar a 'Dart Revan' en la posible 'Star Wars: KOTOR'

Estados Unidos.- Los directivos responsables de la franquicia Star Wars, han mencionado en algunas ocasiones que le darán un descanso de algunos años a la saga después del estreno del Episodio IX.

No obstante, por otro lado, el portal We Got This Covered, reveló que esto es solo una cortina de humo para preparar futuras entregas de la franquicia.

Según dice este portal, el reconocido actor, Keanu Reeves, podría ser la persona encargada de darle vida al señor sith, Dart Revan, en una futura posible película de Star Wars: Knights of the Old Republic.

Pero por el momento hay que tomar esto como un rumor, debido a que no hay nada dicho de manera oficial pro parte de Disney ni por parte del actor protagonista de las películas de John Wick.