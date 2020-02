Keanu Reeves sorprende al prestarse a los premios Oscar con su madre

California, EU.- Keanu Reeves, catalogado como el hombre del año por todos sus fanáticos, acudió a la ceremonia de los Oscars en compañía de su madre.

Con esta acción el actor conmovió a todos los espectadores de la gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Reeves además de demostrar su buen corazón, presentará el premio para el mejor guion original, donde compiten películas como Parasite, Once Upon a Time… in Hollywood y 1971.