¿Keanu Revees será el próximo superhéroe de Marvel Estudios?

Estados Unidos.- El presidente de producción del MCU, Kevin Feige, en una entrevista para Comicbook confirmó que están buscando a Keanu Reeves para que forme parte del universo cinematografico lo antes posible, y comentó que incluso ya han mantenido algunas conversaciones con el actor sobre algunos proyectos, sin embargo aún no se ha podido concretar nada al respecto.

Hablamos con Keanu Reeves sobre la posibilidad. No sé cuándo, o si alguna vez se unirá a la MCU, pero tenemos muchas ganas de encontrar la manera correcta de hacerlo”, dijo Feige.

El director espera que el caso de Reeves sea como el de Jake Gylenhaall, quién saldrá en Spider-Man: Far From Home debutando en el MCU como Mystrerio, el cual estuvo mucho tiempo en pláticas para integrarse al universo cinematográfico de Marvel, hasta que lo encontraron en el de Quentin Beck.

Hasta el momento el actor no ha confirmado ni negado una posible entrada al universo, pero existe esta posibilidad con el filme The Eternals al lado de Angelina Jolie, pero aún no hay nada al respecto.

Sin embargo no está demás mencionar que Reeves anteriormente ha confesado que le gustaría interpretar a Wolverine.