'Ken humano' impacta al transformarse en 'barbie': "Siempre he sido niña"

Brasilia, Brasil.- Rodrigo Alves, mayormente conocido como el 'Ken humano', recientemente impactó a millones al mostrarse como 'barbie' con un mensaje en el que asegura que el en su interior siempre se sintió como una "niña" y solo se "mentía a si mismo".

Se siente increíble finalmente decirle al mundo que soy una niña. Soy conocido como Ken, pero por dentro siempre me he sentido como Barbie, y finalmente me siento como el verdadero yo, glamorosa, bella y femenina", dijo Alves.