Kendall Jenner sorprende al revelar el motivo por el que evitó a Brad Pitt

California, Estados Unidos.- Luego de que Brad Pitt acudiera al evento de servicios dominicales organizado por Kanye West, Kendall Jenner reveló durante una entrevista reveló que evitó ver al actor.

Durante el programa, The Tonight Show, Kendall confesó que estaba tan emocionada de ver a Pitt en el mismo lugar que ella y entró en pánico, por lo que prefirió retirarse del lugar.

Él estaba allí. Creo que ha estado un par de veces, pero esa fue la primera vez que estuvo allí cuando yo estuve allí. Y literalmente me fui temprano. Acabo de ver Once Upon a Time Hollywood y fue muy bueno, él mejora con la edad", reveló entre risas.