Kenny Rogers, el icónico cantante de música country muere a los 81 años

Georgia, Estados Unidos.- El legendario Kenny Rogers falleció la noche de este viernes a los 81 años por causas naturales, en su casa en Sandy Springs, Georgia, rodeado de sus seres queridos.

El intérprete, entre otros muchos logros, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country, ganó tres premios Grammy y 18 American Music Awards.

Durante su carrera, que duró más de seis décadas, posicionó 24 temas en el números uno, como The Gambler, Lady, Islands In The Stream, Lucille y Through the Years.