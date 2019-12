Kevin Feige hace sorpresiva revelación de 'Wanda' para la fase 4 del MCU

Estados Unidos.- Luego del estreno de Avengers: Endgame, uno de los personajes que más sorprendió a los fans, fue Wanda Maximoff, quien reveló el gran poder oculto que tenía, y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, mencionó que ella aún no se convierte en Scarlet Witch.

Argumentando que este cambio se daría en la serie de WandaVision, y que en la película de Doctor Strange In The Multiverse of Madness, él y Wanda tendrían una confrontación en la cinta.

Tener la oportunidad de contar más de su historia, ver más de lo que Wanda puede hacer, más de lo que hace a Vision, Vision y, lo más importante, revelar un nombre que ni siquiera estoy seguro de haber dicho en el MCU, pero hacemos un gran negocio en el programa, que es que Wanda es, de hecho, Scarlet Witch"

¿Qué significa eso, que ella es la Scarlet Witch? Y eso es lo que jugamos en este espectáculo, de maneras que son completamente divertido, completamente divertido, algo aterrador, y tendrá repercusiones para toda la futura Fase 4 de la MCU", reveló Feige