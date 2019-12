Kevin Feige confirma el número de episodios que tendrá 'What If...?'

Estados Unidos.- Tras el estreno de la nueva pataforma de streaming, Disney Plus, y la confirmación de las nuevas series provenientes de la mano de Marvel, uno de los programas más esperados para los fans, es What If...?, donde se relatarán acontecimientos en una línea temporal alterna de la que ya conocemos del MCU.

Tras haber sido entrevistado por el medio especializado BuzzFeed, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, habló sobre este nuevo programa episódico, y comentó que contendrá la nada despreciable cantidad de 10 episodios en su primera temporada.

Aunque por el momento se desconoce la duración que tendrán cada uno de estos, la serie será estrenada hasta verano de 2021.