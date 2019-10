Kevin Hart habla del accidente que casi lo deja parapléjico: "Aprecio más la vida"

Los Ángeles, EU.- El pasado 1 de septiembre, el actor Kevin Hart sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras viajaba como pasajero en su auto. Aunque consiguió salir por su cuenta del vehículo, sufrió tres lesiones en la columna vertebral que lo obligaron a pasar por el quirófano.

Ahora, el popular actor cómico ha realizado sus primeras declaraciones tras recibir el alta para compartir con sus seguidores un mensaje cargado de optimismo y donde se presenta como un hombre totalmente renovado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó un video donde se le puede ver dando sus primeros pasos en el hospital y realizando sus ejercicios de rehabilitación.

Cuando Dios te habla, no queda otro remedio que escuchar. Y la vida es muy graciosa, lo prometo, porque algunas de las peores cosas que te suceden acaban resultando ser justo lo que más necesitabas. En este caso, siento que Dios me dijo que bajara el ritmo : iba muy rápido, estaba abarcando demasiado”, narra el actor.

A veces no logras prestar atención a las cosas importantes que de verdad deberías ver, pero tras mi accidente todo ha cambiado. Tengo una perspectiva diferente de la vida: la aprecio mucho más. Me siento agradecido por mis amigos, por mi familia y por la gente que sencillamente me acompaña y me ha apoyado”, añadió Kevin Hart.