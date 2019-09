Khloé Kardashian afirma que su ex Tristan intentó besarla tras ruptura

Los Ángeles, EU.- Khloé Kardashian, durante el comienzo de la temporada 17 de Keeping up with the Kardashians, confesó que su expareja Tristan Thompson intentó besarla durante una reunión previa al cumpleaños de su hija.

Tristan vino para que quitáramos todo lo raro de en medio en nuestro primer encuentro, en privado. Creo que fue lo más inteligente", narró Khloé.

Además, la empresaria relató que la reunión con el basquetbolista que el motivo de la reunión fue para evitar que en el cumpleaños de su hija se presentaran momentos incomodos o alguna pelea entre ambos.

Fue bastante incómodo, pero siento que sería raro que viera a True por primera vez (en mucho tiempo) en su cumpleaños”, indicó la socialité.

Khloé, a la llegada de Tristan a la fiesta durante el capítulo, mencionó que le fue difícil verlo en la fiesta de su hija True y que, además, le produjo mucha ansiedad.