Khloé Kardashian enternece con baile matutino al lado de su hija True

Estados Unidos.- La mediática hermana, Khloé Kardashian, al compartir un video en el que baila al lado de su pequeña hija de casi 2 años, True Thompson, el cual logró enternecer a sus millones de seguidores en Instagram.

El video muestra a las dos bailando con todos los ánimos el tema de Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling, incluso la pequeña agarró un par de sus muñecas para que se unieran a la fiesta matutina.

La estrella de Keeping Up With The Kardashian explicó que todos los días por la mañana ella y la menor ponen esa canción y bailan para comenzar con la mejor de las buenas vibras.