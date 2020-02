Khloé Kardashian luce su escultural cuerpo en top y leggins por calles de LA

Los Ángeles, Estados Unidos.- Klhoe Kardashian dejó a la vista que al igual que sus hermanas, es poseedora de un físico envidiable, esto mientras caminaba sobre las calles de Los Ángeles con un conjunto deportivo que no hizo más que resaltar su escultural figura.

La celebridad de 35 años de edad, fue vista en las calles de Woodland Hills en compañía de su excuñado Scott Disick, cuando estos se tomaban un café en una escena de la temporada 18 de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

La madre de True, convino un revelador top con leggins negro, los que resaltaron su escultural cuerpo, que alcanzó a cubrir un poco con un abrigo negro.