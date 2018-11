Khloé Kardashian prende las redes con fotografía en Bikini 

Los Ángeles, EU.- Recientemente la modelo y presentadora, Khloé Kardashian, regreso de unas merecidas vacaciones por la Indonesia, viaje que realizó con su familia, mientras estaba allá, Khloé se soltó el cabello y tomó la playa en un bikini tipo tanga, con el que jugó en la arena durante una candente sesión de fotos.

La creadora de Good American acompañó la serie de fotos con una de sus frases favoritas, "Deseo un amor tan profundo que el océano se sienta celoso".

Luego de su viaje estimado en unos 30 mil dólares, una fuente le dijo a E! News que Khloé, Kourtney y Kim "estaban muy emocionadas de estar todas juntas en un hermoso lugar nuevo con tanto para ver".

Khloé regresó a Cleveland para apoyar a Tristan Thompson en su juego de básquet. La pareja también celebró el primer Halloween de True junto a su familia, también coincidió con un capítulo de Keeping Up With the Kardashians donde se mostró el escándalo de infidelidad que protagonizó Tristan.

El episodio de esta noche es uno incómodo y súper emocional para mi, pero cuando firmamos para hacer este show hace más de una década, firmamos para un reality show, lo que significa que les mostramos lo que ocurre dentro de nuestras vidas, lo bueno, lo malo y lo feo", tuiteó antes del programa.