Khloé Kardashian reúne a los primos de True y organiza la más tierna fiesta

Estados Unidos.- Khloé Kardashian tiene un importante y tierno objetivo dentro de su famosa familia: lograr que su pequeña hija y sus primos tengan una relación tan sólida como la de ella y sus hermanas.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una alegre imagen de la 'fiesta de pastelitos' que organizó para su bebita True, quien cumplió seis meses de edad.

Para la especial ocasión, la hija de Khloé y Tristan Thompson estuvo acompañada de sus primos Saint y Chicago West, hijos de Kim Kardashian y Kanye West, de Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, y de Dream, hija de Rob Kardashian.

Fiesta de primos y pastelitos, Keeping Up With the Kousins", escribió Khloé en la descripción de la tierna imagen, haciendo referencia al famoso reality show de su familia 'Keeping Up With the Kardashians'.