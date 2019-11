Khloé Kardashian revela padecer severo trastorno que la hace ir a terapia

Estados Unidos.- La mediática hermana, Khloé Kardashian, ha revelado que ha asistido a terapia con regularidad ya que padece de un severo trastorno que últimamente la ha hecho tener varias crisis de ansiedad.

El trastorno que aqueja a la jovern madre de True se llama Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), lo que hace que Khloé no tolere ver absolutamente nada fuera de su sitio o que se vea mal, llevandola a crisis de ansiedad e histéria por que las cosas "no salen perfectas".

Según relató su madre, Kris Jenner, ella veía cada vez más alterada a su hija de 35 años más alterada ante las nuevas remodelaciones de su casa, lo que mantiene varias cosas fuera de su lugar, por lo que le hizo una cita con un terapeuta.

Por su parte Khloé aseguró que solo asistió para calmar a su madre, pero tras la primera sesión aceptó que estaba mal y no era ser perfeccionista, sino una enfermedad por lo que ha continuado yendo.

Cabe mencionar que la matriarca del clan Kardashia-Jenner durante el último episodio de su famoso reality show, Keeping Up With The Kardashians, señaló que se sentía responsable del TOC que padece su hija, pues lo heredo de ella.

Khloé es la persona más organizada y limpia que conozco. Siempre ha sido un poco obsesiva con su casa, pero últimamente ha ido a peor. La comprendo, porque lo ha heredado de mí".

Cuando los niños eran pequeños, yo siempre estaba limpiando, ordenando y reorganizándolo todo, así que me siento un poco responsable de lo que le sucede porque con el paso de los años he aprendido que ese deseo de que todo esté en su sitio puede acabar volviéndote loca", explicó Kris.