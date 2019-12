'Kill Bill 3' podría ser posible según el propio director, Quentin Tarantino

Estados Unidos.- Uno de los directores de cine más reconocidos en todo el mundo, sin duda alguna es Quentin Tarantino, quien en sus obras más destacadas se encuentran Pulp Fiction, Django, Kill Bill, entre otras.

Los fans se han preguntado desde el estreno de la segunda cinta de Kill Bill, si una tercera película es posible, para sorpresa de muchos, Tarantino asistió a un programa de radio llamado Radio Andy, y es ahí donde mencionó que una hipotética Kill Bill 3 es posible.

El cineasta mencionó que tuvo un cena con la protagonista de las cintas ya mencionadas, Uma Thurman y reveló que le contó los planes que tiene para este proyecto.

Tengo una idea de lo que podría hacer. Eso fue todo el tema, conquistar el concepto. Qué es lo que sucedió exactamente con la Novia y qué es lo que yo quiero hacer. No me gustaría inventar una aventura insulsa. Ella no se lo merece", dijo el director.