Kim Kardashian busca a espiritista para saber las causas del problema en su piel

Estados Unidos.- Kim Kardashian tiene años lidiando con un grave problema dermatológico que ahora la ha obligado a recurrir a un médium para poder acabar con él.

La empresaria fue diagnosticada con psoriasis en 2011 y desde entonces ha mostrado como la ha afectado, pues esta enfermedad la hizo pública en redes sociales.

Durante un avance de Keeping Up With the Kardashians, se puede ver que Kim se encontró con Anthony William, un famoso médium que cura mediante su comunicación con los espíritus.

Me encantan los médiums, estoy obsesionada. Todo el que me conoce sabe que me encanta conectar con el mundo espiritual. Así que si es capaz de averiguar algo acerca de mi psoriasis y cómo puedo controlarla, estoy dispuesta a darle una oportunidad", comentó la socialité.

Kourtney acompañaba a Kim y la alentó para que confiara en Anthony.

¿Eres un médium real?", cuestionó Kim a Anthony, y él aseguró que hace esto desde niño.

Estoy hablando con los espíritus. Solo voy yendo por cada órgano, buscando el problema", dijo el médium mientras realizaba movimientos con sus manos.

El diagnóstico fue sorprendente tanto para Kim como para Kourt.

Contigo (el problema) es definitivamente el hígado. Lo que sucede es que tienes estos depósitos de cobre dentro del hígado", dijo el especialista y recomendó consumir zumos de apio.