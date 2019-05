Kim Kardashian comete errores en Instagram y sus fans enfurecen

Estados Unidos.- La mayor de las Kardashian, Kim fue fuertemente criticada en las redes sociales, luego de que publicará unas fotos inéditas de su boda y relatara lo que sucedió minutos antes de caminar al altar.

Los fans de Kim Kardashian no le perdonaron tal error y muchos piensan que se pasó con lo que hizo.

Volamos de París y mi maquillaje fue hecho rapidísimo porque intentábamos llegar a tiempo. Apenas me habían puesto el velo y ya me estaban empujando por la puerta para caminar por el haltar porque Andrea Bonelli ya había empezado a cantar y no me lo podía perder. No tenía idea de que era él hasta que lo vi en el haltar y grité. Tantas memorias tan increíbles, informó Kim en su publicación.

La empresaria también escribió mal altar, después de recibir incontables ataques por su falta de ortografía y equivocación, arreglo ambos errores.