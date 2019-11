Kim Kardashian conmueve hasta las lágrimas a Kris Jenner con tierno gesto

Estados Unidos.- El martes fue un día lleno de risas, llantos y "maravillosos recuerdos" para la familia Kardashian-Jenner, ya que celebraron los 64 años de Kris Jenner, su madre, con un almuerzo con familiares y amigos cercanos, durante el cual Kim Kardashian tuvo un impresionanate y tierno gesto que conmovió hasta las lágrimas a su madre.

Durante el almuerzo Kim les entegó a todos una invitación donde venía la dirección de la casa en donde crecieron las Kardashian junto a su padre, incluso remodelo el lugar para el día y lo decoró exactamente igual a como era cuando vivían ahí, mismos mueblos, colores, tapíz y habitaciones.

Incluso rentó los automoviles que sus padres tenían en ese tiempo, con las mismas placas, los mandó a estacionar como solían hacerlo ellos, lo que también hizo derramar varias lágrimas al resto de su familia y a las amigas que tiene su Kris desde hace 40 años y que varias veces festejaron con ellas en esa casa durante su infancia.

No puedo dejar de llorar. Este fue el día más mágico que puedo recordar ... Kim, eres un ángel para todos nosotros ... No puedo expresar lo que esto significó para mí y ahora tendré este hermoso día para agregar a la vida de los recuerdos más fabulosos. No podría soportar que termine", dijo Kris.