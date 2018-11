¿Kim Kardashian consumió éxtasis en video íntimo? Ray J la desmiente

Estados Unidos.- Kim Kardashian dejó atónito a todo cuanto conoce su historial de escándalos y polémicas en un reciente capítulo del reality Keeping up with the Kardashians, ya que reveló que había consumido éxtasis antes de grabar el video íntimo que la llevaría acaparar titulares y ganar gran popularidad en el mundo del espectáculo tras su filtración.

Sin embargo, la esperada reacción de Ray J, exnovio de Kim y con quien filmó dicho clip sexual, no es una confirmación del testimonio de la empresaria. Al contrario, personas cercanas a Ray J desmienten a la esposa de Kanye West.

Según lo compartido al medio TMZ, fuentes afirman que Kim Kardashian no estaba bajo los efectos de ninguna droga dura ni del alcohol en la grabación del video.

Asimismo, los informantes también aseguraron que Kim fumó marihuana alrededor del momento en el que hicieron el video.

De acuerdo con el portal especializado en espectáculos, fuentes cercanas a Kim Kardashian indican que la empresaria no gana nada con mentir sobre dicha situación a estas alturas de su vida, y que mantiene lo revelado en el reality show: consumió éxtasis antes de hacer el video íntimo.

Según lo reportado, Kim está agradecida por haber aprendido la lección en cuanto al uso de drogas, una actividad que no tiene cabida en su etapa de adultez.

Otro de los aspectos que llaman la atención de lo expuesto por los allegados a Ray J al medio TMZ, es que aseguran que el cantante se siente ofendido por el hecho de que Kim Kardashian diga que se encontraba en un estado alterado al momento de filmar el 'sex tape', cuando ella en realidad había estado de acuerdo en todo el momento.