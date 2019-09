Kim Kardashian da positivo en terrible enfermedad tras test de anticuerpos

California, Estados Unidos.- Tras el estreno de la nueva temporada de Keepin' Up With The Kardashians se reveló que Kim Kardashian dio positivo en lupus luego practicarse un test de anticuerpos.

La socialité había revelado anteriormente que desde hace un tiempo sufría varios síntomas relacionados con la artritis, por lo que se sometió a varios estudios.

Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando".

Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente", expuso Kim.

De acuerdo con la narración de su programa de televisión, su médico le comunicó que sus análisis de sangre revelaron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide.