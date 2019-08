Kim Kardashian derrite a fans al lucir 'cinturita' de infarto en ajustado vestido

Ciudad de México.- La empresaria y socialité, Kim Kardashian, puso a suspirar a sus seguidores de redes sociales pues compartió una fotografía en la que presume su 'cinturita' de infarto.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con un 'look' algo diferente pues se puede ver su cabello lacío y hasta los hombros, de color castaño con destellos en color caramelo.

Kim lució su curvilíneo cuerpazo en un entallado vestido color blanco, que deja ver su diminuta cintura y sus prominentes caderas.

La publicación causó sensación y la foto ya recopila más de un millón y medio de 'likes'.