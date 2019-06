Kim Kardashian 'desata' las críticas con su nueva colección de fajas

Los Ángeles, EU.- Parece que Kim Kardashian nunca tiene suficiente. Su gran visión y poder para descubrir las necesidades de sus clientas le ha llevado a lanzar recientemente su primera línea de maquillaje para el cuerpo, mismo que ella usa para cubrir sus cicatrices ocasionadas por la psoriasis.

Sin embargo, ahora, la esposa del rapero Kanye West ha lanzado una línea de fajas reductoras con nombre Kimono Solutionwear, misma que han causado polémica.

La palabra kimono, que en japonés significa "prenda de vestir" y se asocia a túnicas de cuerpo entero con fajas para utilizar en ocasiones formales como bodas y funerales, molestó a muchos debido a que se está utilizando para la ropa interior y Kim la ha presentado como marca registrada.

En Instagram, Kim ha escrito:

Finalmente puedo compartir con ustedes este proyecto en el que he estado trabajando este último año. Me he apasionado con ello durante 15 años”. Las prendas y las tallas van desde la extrachica hasta las 4XL. Sin embargo, aún se desconoce cuándo saldrán a la venta estas prendas.