Kim Kardashian enfurece a fans por lucrar con crisis del coronavirus

Estados Unidos.- Kim Kardashian se ha vuelto el blanco del lado más crítico de Internet luego de enfurecer a sus seguidores con su iniciativa para ayudar a los más afectados por la crisis del coronavirus, acción que ha sido considerada un intento de lucrar con la alerta sanitaria.

A través de sus redes sociales, la estrella de reality show invitó a sus fans a comprar algunos de sus productos, asegurando que el 20 porciento será donado a una organización benéfica en apoyo a quienes más lo necesitan en estos tiempos difíciles.

La respuesta a su propuesta fue brutal y negativa, ya que internautas la acusan de aprovecharse de la situación y de no ser empática con quienes sufren más por la pendemia.

Algunos de los duros comentarios que recibió Kim Kardashian fueron:

Tienes dinero más que suficiente para ganar millones sin engañar a la gente para que compre tus cosas malas, en lugar de tratar de obtener ganancias de la miseria de otras personas que tal si te disculpas por la basura que has hecho y ayudas sin esperar ganancias".

Ok, pero ¿por qué no donar de cualquier manera? Tienes más que suficiente. No pongas en riesgo a los choferes de entrega y al personal del servicio para que alguien pueda comprar ropa interior de 50 dólares".