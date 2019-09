Kim Kardashian es diagnosticada con terrible enfermedad en articulaciones

Estados Unidos.- Después de recibir un gran susto al dar positivo en anticuerpos contra el lupus, a Kim Kardashian le diagnosticaron artritis psoriásica.

En el programa de Keeping Up With the Kardashians se mostró la gran preocupación de la famosa socialité que experimenta mucho dolor en Brazos y manos. El medico advirtió que en realidad la artritis psoriásica, un tipo de artritis causada por psoriasis, y no por el lupus.

Luego de que le realizaran una ecografía en ambas manos, el doctor le dijo que de tener alguna evidencia de lupus ya habría sido examinada.

No tienes lupus y artritis reumátide. Entonces, puedes estar tranquila”, dijo el doctor.

Probablemente tengas artritis psoriásica porque la psoriasis va y viene", explicó el profesional en medicina.

Ante esto Kim se sintió más aliviada y consideró como algo fácil poder manejar una infección que iba y venía a temer por una enfermedad como el lupus.

Ahora mismo Kim Kardashian toma sus medicamentos para poder aliviar el dolor en tejidos y tendones.