Kim Kardashian está convencida que Psalm es la reencarnación de su padre

Estados Unidos.- La famosa empresaria, Kim Kardashian, durante una entrevista sorprendió al confesar que está segura que su pequeño hijo, Psalm de 9 meses es la reencarnación de su padre, Robert Kardashian, debido a que una supuesta mediúm ciega le dijo antes de que anunciara que sería madre por cuarta ocasión que su futuro bebé sería el renacimiento del famoso abogado.

En nuestro show, mostramos que estabamos en Bali, y una mujer, una mediúm ciega, se me acercó y me dijo que yo iba a tener otro hijo y que sería mi padre reencarnado. Ella no tenía idea, nadie sabía, nadie en mi equipo sabía que yo tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño", confesó Kim.

Pero eso no la convenció del todo, ya que ella no creía en la reencarnación, sin emabrgo, varias situacuiones con la niñera del menor West-Kardashian la que la hicieron creer realmente que su hijo si podría ser el espiritu de su padre.

Ella lo llevó al baby shower, y una mujer se le acerca y le dice: '¿Este es tu hijo?' y ya le dijo: 'No, no, no, solo lo estoy cuidando' y ella dijo: 'Bueno, solo tengo que decirte, por favor dile a su madre que este es un miembro de su famiia reencarnado. Muchas personas que no tenían idea que ella era mi niñera ni nada, se han acercado a mi bebé para decirle que él es un miembro reencarnado, así que toda mi familia, todo el tiempo, piensa que es mi papá y es tan emocionante y cercano a él", relató impresionada.