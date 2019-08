Kim Kardashian hace gran confesión sobre el nuevo disco de Kayne West

Estados Unidos.- Por medio de una publicación en redes sociales, Kim Kardashian reveló detalles sobre el nuevo material discográfico de su esposo, Kayne West.

La empresaria mostró la imagen de una hoja de papel donde resaltaba el nombre de 'Jesus is King', el cual podría se próximo álbum del rapero.

Asimismo, reveló la una lista con 12 temas y la fecha 27 de septiembre, los cuales serían las canciones y el día de estreno del disco.

El cantante de 42 años no se ha manifestado al respecto, pero todo parece indicar que su nuevo proyecto musical está enfocado en temas religiosos.

'God is', 'Baptized', 'Hands On', 'Wake the Dead', 'Water', 'Sunday', 'Sweet Jesus', son algunas de las supuestas canciones que formarán parte de la producción de West.