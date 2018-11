Kim Kardashian revela que estaba drogada al grabar su video íntimo

Estados Unidos.- La empresaria y estrella de reality show Kim Kardashian ha acaparado titulares por años debido a diversas situaciones cargadas de polémica.

Sin embargo, uno de los escándalos que más han marcado su figura en el mundo del entretenimiento, y que muchos atribuyen como el hecho que detonó la popularidad de Kim Kardashian, fue la difusión de un comprometedor video íntimo en el que la cantante mantiene relaciones sexuales con Ray J., quien era su novio en ese entonces.

El clip se filtró en el 2003, y es hasta ahora que Kim hace una fuerte revelación en cuanto a las condiciones en las que se encontraba cuando filmó dicho contenido.

En un reciente episodio del reality 'Keeping up with the Kardashians', la esposa de Kanye West expuso que había consumido éxtasis cuando grabó el video.

La empresaria hablaba con su hermana Kendall Jenner y su excuñado Scott Disick de una época en la que ella podía ser descrita como una "chica salvaje", pues no se perdía de toda ocasión para la fiesta y otras cuestiones.

He escuchado algunas cosas… Estabas drogada o algo", comentó Scott a Kim, a lo que ella respondió de forma afirmativa, para después impactar con su revelación.

Me casé en éxtasis. Consumí éxtasis una vez y me casé, lo hice otra vez e hice un ‘sex tape’. Como si todo lo malo pasara", confesó Kim Kardashian, quien en cuanto a lo dicho sobre su fugaz matrimonio se refería a su boda con su ex Damon Thomas.

Kendall y Scott no pudieron creer lo que acababa de decir Kim Kardashian, por lo que Disick le preguntó impactado que si decía la verdad, a lo que la empresaria respondió: